PSI-20 subiu 0,36% para 5.344,12 pontosStoxx 600 valorizou 0,06% para 386,91 pontosS&P 500 perde 0,12% para 2.884,63 pontosJuros da dívida portuguesa a dez anos aliviaram 3,5 pontos base para 1,132%Euro cede 0,13% para 1,1259 dólaresPetróleo cai 0,95% para 71,05 dólares por barril, em LondresAs bolsas europeias estão a prolongar os ganhos já registados na última sessão, com os investidores a aplaudirem os últimos desenvolvimentos do Brexit. Na quarta-feira, ao fim de uma reunião de várias horas do Conselho Europeu, os líderes dos 27 Estados-membros acordaram conceder um adiamento do prazo de saída do Reino Unido até 31 de outubro , ainda que, em contrapartida, tenham sido impostas várias condições aos britânicos.A animar os mercados está também a disponibilidade que o Banco Central Europeu (BCE) voltou a demonstrar, na quarta-feira, para manter os estímulos à economia da Zona Euro "enquanto for necessário para assegurar" que a inflação se aproxima de 2% no médio prazo.Neste cenário, as principais praças europeias encerraram quase todas em alta, com o Stoxx 600 a valorizar 0,06% para os 386,91 pontos.A bolsa de Lisboa não fugiu à tendência e fechou a subir 0,36% para os 5.344,12 pontos, impulsionada pela Jerónimo Martins, que tocou máximos de dez meses.Os juros da dívida portuguesa a dez anos já somam seis sessões consecutivas a registar quedas, depois de, na sexta-feira passada, a agência de notação canadiana DBRS ter subido a perspetiva da dívida de longo prazo de Portugal de estável para positiva.A "yield" associada às obrigações portuguesas no prazo de referência aliviou 3,5 pontos base para 1,132%. Nos prazos mais curtos, os juros da dívida já recuaram mesmo para valores negativos. Os juros da dívida a quatro anos baixaram para 0,039%, um marco que já tinha sido alcançado durante algumas sessões em 2017.A libra está a recuperar nesta sessão, a beneficiar dos últimos desenvolvimentos do Brexit, com o acordo alcançado para adiar a saída do Reino Unido da União Europeia para 31 de outubro.A libra segue, assim, a avançar 0,06% para os 1,1293,14 euros.Também o dólar regista uma sessão positiva, impulsionado pelos mais recentes resultados económicos divulgados pelas autoridades norte-americanas. A moeda está a avançar depois de os dados relativos aos preços de produção nos Estados Unidos, divulgados esta quarta-feira, terem superado as expectativas.Neste cenário, o euro está a desvalorizar face à moeda norte-americana, ao cair 0,13% para os 1,1259 dólares.As cotações do "ouro negro" seguem em baixa nos principais mercados internacionais, penalizadas pelo aumento das reservas norte-americanas de crude na semana passada – o que ofusca o cumprimento do corte de produção por parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo e respetivos aliados (OPEP+), grupo no qual a Rússia se insere.O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio segue a ceder 1,63% para 63,56 dólares por barril. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – segue no vermelho, com os preços do contrato para entrega em junho a desvalorizarem 0,95% para 71,05 dólares.O ouro está a registar as quedas mais acentuadas das últimas duas semanas, interrompendo um ciclo de ganhos de várias sessões. O metal precioso está a ser penalizado pela apresentação de dados económicos melhores do que o esperado, em particular a queda dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA para os valores mais baixos desde 1969.Os resultados positivos dão confiança aos investidores, que se afastam, assim, de ativos mais seguros. O ouro está a ceder 1,13% para os 1.293,14 dólares por onça.