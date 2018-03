As bolsas europeias fecharam a subir mais de 1%, a beneficiarem do alívio dos receios em torno de uma guerra comercial entre os EUA e a China. O euro recuou e os juros portugueses caíram para mínimos.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 subiu 1,04% para 5.375,28 pontos

Stoxx 600 ganhou 1,21% para 367,57 pontos

S&P 500 valoriza 0,56% para 2.673,42 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recuou 4,9 pontos base para 1,667%

Euro recua 0,26% para 1,2412 dólares

Petróleo cai 0,01% para 70,11 dólares por barril em Londres

Alívio de risco de uma guerra comercial anima bolsas

As notícias que deram conta de que os EUA e a China estão a negociar um acordo comercial aliviaram os receios dos investidores em torno de uma guerra comercial, depois de na semana passada Donald Trump ter assinado o memorando que deu início à aplicação de tarifas sobre as importações chinesas, com a tecnologia a ser o foco.

O Stox600 subiu mais de 1%, à semelhança da maioria das praças europeias. Lisboa não foi excepção, com o PSI-20 a ganhar 1,04%, num dia em que a Navigator e a Jerónimo Martins estiveram em destaque.

Juros portugueses caem para mínimos

As taxas de juro implícitas nas obrigações portuguesas recuaram, tendo mesmo tocado no valor mais baixo de sempre no prazo a cinco anos. A 10 anos cederam 4,9 pontos base para 1,667%, atingindo um mínimo de três anos. Ao mesmo tempo, a taxa de juro da Alemanha recuou apenas 0,2 pontos para 0,504%, colocando o prémio de risco em níveis de 2010.

Taxas Euribor mantêm-se a três, seis e 12 meses e descem a 9 meses

As taxas Euribor mantiveram-se nos prazos a três, seis e 12 meses e desceram a nove meses em relação a segunda-feira. A Euribor a três meses fixou-se nos -0,329%, enquanto a taxa a seis meses manteve-se nos -0,271%. Já a taxa a 12 meses ficou nos -0,191%. A única Euribor a sofrer alterações foi a nove meses, com a taxa a recuar para -0,221%.



Guerra comercial afasta-se e impulsiona dólar

A moeda americana sobe, a beneficiar do alívio de pressão gerado pelos receios em torno de uma guerra comercial entre os EUA e a China. Esta terça-feira acabou assim por recuperar parte das quedas recentes. Contra o euro, a subida acaba por ser mais acentuada, já que a perspectiva é de que os EUA continuem a subir os juros, enquanto na Zona Euro a perspectiva é que se mantenha o preço do dinheiro por mais tempo nos actuais 0%, bem como o programa de compra de activos.

Petróleo oscila entre ganhos e perdas sem direcção marcada

As cotações do petróleo têm estado a flutuar entre subidas e descidas nos principais mercados internacionais. A ajudar aos ganhos está a diminuição dos receios de uma guerra comercial entre os EUA e a China, ao passo que a perspectiva de um aumento das reservas norte-americanas de crude na semana passada – dado que será divulgado amanhã – está a fazer pressão para o lado negativo. Também o facto de o dólar estar a valorizar face às principais divisas está a penalizar o crude, uma vez que os activos denominados na nota verde – como é o caso do ouro negro – ficam menos atractivos para os investidores.



No mercado nova-iorquino, o crude de referência segue a ceder 0,35% para 65,32 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – está a negociar nos 70,11 dólares com um recuo marginal de 0,01%.

Ouro cai com subida do dólar

O fortalecimento da moeda americana acaba por retirar alguma atractividade aos investimentos em activos que negoceiam em dólares. Algo que acaba por pressionar o ouro. Neste caso, sendo o ouro um activo considerado de refúgio, o alívio dos receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China também contribui para a queda do ouro de 1% para 1.347,70 dólares por onça.