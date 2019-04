Também a aliviar estão os juros gregos após o desembolso aprovado pelo Eurogrupo. Os juros da dívida grega a 10 anos aliviam 4,7 pontos base para os 3,472%, renovando mínimos de mais de 13 anos.



Euro sobe antes do BCE

O euro está a subir 0,39% para os 1,1260 dólares num dia em que o índice da Bloomberg para o dólar cede terreno (-0,19%). Esta semana o Banco Central Europeu (BCE) realiza na quarta-feira uma reunião de política monetária. Na última, o conselho de governadores do BCE decidiu deixar os juros intactos até 2020 e lançar um terceiro programa de financiamento à banca.



Nesse mesmo dia realiza-se um Conselho Europeu crucial para os desenvolvimentos futuros do Brexit. A reunião extraordinária dos chefes de Estado acontece a dois dias da atual data oficial de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Neste momento, o Governo dos conservadores está reunido com os trabalhistas (líderes da oposição) para encontrar uma solução que viabilize um adiamento do prazo. A libra está a recuperar face ao dólar, mas a perder face ao euro.



Petróleo em máximos de novembro de 2018

A tensão na Líbia está a aumentar as preocupações com a oferta no mercado, o que beneficia a cotação do barril. De acordo com a Bloomberg, o país produziu 1,1 milhões de barris por dia em março.



"No evento de renovadas interrupções da produção [de petróleo] na Líbia, o mercado do petróleo arrisca-se a caminhar para um défice ainda maior na oferta no segundo trimestre", considera o analista do Commerzbank, Carsten Fritsch.



Além disso, o discurso duro de Donald Trump contra o Irão está também a sustentar a negociação do petróleo. O presidente norte-americano passou a considerar um braço do corpo militar iraniano como uma organização terrorista, aumentando a pressão contra um dos produtores de petróleo.



Os ganhos do barril são impulsionados pelos cortes na produção acertados entre os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), mas têm sido contidos pelo aumento da produção nos Estados Unidos.



O crude, negociado em Nova Iorque, regista uma subida de 1,49% para os 64,02 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,81% para os 70,92 dólares, acumulando três sessões de ganhos. O barril está em máximos de novembro do ano passado.



Ouro em máximos de uma semana

O "metal precioso" está a valorizar 0,44% para os 1,297,48 dólares por onça, atingindo máximos de uma semana graças ao ritmo constante de compra de ouro por parte da China. As autoridades chinesas reforçaram as suas reservas de ouro pelo quarto mês consecutivo.



Além disso, o ouro está a beneficiar das críticas feitas pelo presidente dos EUA à Fed. Donald Trump quer que a entidade liderada por Jerome Powell não só pare a normalização dos juros como os baixe novamente para sustentar o crescimento da economia norte-americana numa altura em que está em desaceleração.

A pesar na negociação estiveram os dados das exportações alemãs em fevereiro que registaram uma queda maior do que a esperada, dando mais um sinal de que continua a travagem da maior economia do euro. Os investidores aguardam neste momento mais pormenores sobre a evolução da economia e o desfecho da disputa comercial entre os EUA e a China para tirar mais conclusões.A maior parte dos setores na Europa fechou em baixa com destaque para o setor imobiliário e o da banca. Apenas os produtores de matérias-primas e as petrolíferas conseguiram escapar às perdas.As principais praças europeias fecharam em baixa com raras exceções. O PSI-20 foi uma delas : o índice lisboeta conseguiu manter-se acima da linha de água com uma valorização de 0,03% para os 5.310,95 pontos. A Galp seguiu o setor europeu e valorizou 1,5%, contribuindo para a subida da praça lisboeta.A agência canadiana DBRS decidiu na sexta-feira elevar a perspetiva para a evolução da dívida de longo prazo de Portugal, de estável para positiva, o que indica que em breve poderá subir o rating e passar a ser a agência que dá melhor classificação à República.Apesar de não ser uma melhoria da notação financeira, a decisão da DBRS é positiva e está a beneficiar a negociação da dívida portuguesa no mercado secundário. Os juros portugueses a dez anos atingiram um novo mínimo histórico na sessão de hoje ao aliviar 3,1 pontos base para os 1,222%.