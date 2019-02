As bolsas europeias fecharam com ganhos, a beneficiar da expectativa em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China. Os juros portugueses mantêm a tendência de queda, e renovaram mesmo o valor mais baixo de sempre.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,17% para 371,23 pontos

Stoxx 600 subiu 0,22% para 371,23 pontos

S&P 500 valoriza 0,61% para 2.791,80 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,5 pontos base para 1,487%

Euro aprecia 0,06% para 1,1343 dólares

Petróleo valoriza 0,09% para 67,13 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias sustentadas pelas negociações comerciais

As bolsas europeias fecharam o dia com ganhos ligeiros, numa altura em que as atenções continuam focadas nas negociações comerciais. Os sinais são positivos, quando falta uma semana para o fim das tréguas entre EUA e China. A animar a negociação está a expectativa em torno do encontro que está agendado ainda esta sexta-feira, 22 de fevereiro, entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, terminou o dia a ganhar 0,22% para 371,23 pontos.

Já na bolsa nacional, o PSI-20 contrariou a tendência, ao perder 0,17% pressionado pela queda superior a 1% do BCP, e pela descida de quase 3% dos CTT. Ambas as cotadas estão a reagir aos números de 2018. O banco liderado por Miguel Maya revelou ontem, já após o fecho do mercado, que os lucros aumentaram, mas a um ritmo que ficou aquém do estimado pelos analistas. E nem o anúncio de um dividendo, o primeiro desde 2010, conseguiu evitar a descida das ações do BCP. Já os CTT continuam a cair, depois de terem registado uma descida dos lucros e terem anunciado um corte do dividendo para 10 cêntimos, o valor mais baixo de sempre. No acumulado da semana, os CTT afundaram mais de 9%, naquela que foi a pior semana desde novembro de 2017.





Juros portugueses renovam mínimos históricos

As taxas de juro da dívida nacional estão a descer em todos os prazos, renovando mesmo o valor mais baixo de sempre na maturidade a 10 anos. A taxa implícita da dívida para esta maturidade está a descer 2,5 pontos base para 1,487%. Já a dívida alemã está a ceder 3,1 pontos para 0,096%. Com esta evolução, o prémio de risco da dívida nacional está abaixo dos 140 pontos, o que corresponde ao nível mais baixo desde outubro de 2018.



A contribuir para a descida dos juros portugueses e alemães estão os sinais que têm sido dados pelos responsáveis do Banco Central Europeu (BCE), que aumentam a expectativa de que os juros vão permanecer baixos por mais tempo. No caso de Portugal, o país beneficia ainda da incerteza que tem assolado Espanha e Itália, com os investidores a preferirem apostar em dívida nacional em detrimento dos outros países periféricos.