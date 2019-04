As bolsas europeias negociaram sem uma direção muito definida, oscilando entre ganhos e perdas. Já o petróleo segue em alta, animado pela expectativa de um prolongamento do corte da oferta da matéria-prima até ao final do ano. Os juros portugueses estão em mínimos históricos e o café negoceia no nível mais baixo da última década.

Os mercados em números

PSI-20 cedeu 0,05% para 5.390,56 pontos

Stoxx 600 somou 0,01% para 391,35 pontos

S&P 500 avança 0,28% para 2.934,85 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,5 pontos base para 1,116%

Euro ganha 0,18% para 1,1206 dólares

Petróleo valoriza 1,10% para 72,83 dólares por barril em Londres

Bolsas Europeias sobem pela terceira sessão

As principais bolsas europeias dividiram-se entre o terreno positivo e o negativo, com o agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600, a terminar a sessão com um ganho ligeiro de 0,01% para os 391,35 pontos. É a terceira sessão consecutiva no verde para este índice, com o setor do gás a petróleo a destacar-se, com ganhos acima de 1%.





A dar margem de alívio estão os dados relativos ao PIB da Zona Euro, que acelerou no primeiro trimestre deste ano, invertendo a tendência de travagem que marcou o segundo semestre de 2018. A economia europeia cresceu 0,4% em cadeia durante o primeiro trimestre de 2019, segundo os dados divulgados esta terça-feira, 30 de abril, pelo Eurostat. Em termos homólogos, a evolução do PIB estabilizou nos 1,2% entre janeiro e março, o mesmo valor registado no trimestre anterior.



Por outro lado, a Economia chinesa preocupa, depois de revelado que o setor da indústria cresceu menos do que o esperado em abril.