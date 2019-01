Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,31% para 5.101,73 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,22% para 355,67 pontos

S&P 500 valoriza 0,15% para 2.642,68 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 6,3 pontos base para 1,651%

Euro recua 0,53% para 1,1321 dólares

Petróleo sobe 0,41% para 61,39 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias sobem animadas pelo BCE

A perspetiva de que as taxas de juro na Zona Euro não subirão tão cedo está a sustentar a negociação bolsista na região. Apesar de os indicadores económicos estarem a apontar para um contínuo abrandamento económico e de o Banco Central Europeu (BCE) estar cauteloso com a economia, os investidores estão a refletir nas bolsas o entusiasmo provocado pela expectativa de juros baixos por mais tempo. As apostas apontam agora para que o BCE só suba os juros na região em 2020.

Assim, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, ganhou 0,22% para 355,67 pontos. A exceção entre os principais índices foi o britânico Footsie, que caiu penalizado pela incerteza em torno do Brexit.

Portugal acompanhou a tendência, com o PSI-20 a somar 0,31%, sustentado pela subida de 12% da Mota-Engil e de mais de 2% da Sonae e da Nos.

Juros de Portugal com a maior queda desde outubro

As taxas de juros dos países europeus registaram novas quedas, numa altura em que os receios em torno do crescimento económico mundial se têm sobreposto às notícias positivas que têm sido divulgadas pelas cotadas, com os resultados a superarem as previsões dos analistas. Os indicadores económicos, e hoje as palavras de Mario Draghi, têm levado os investidores a procurarem ativos menos arriscados. E as obrigações soberanas estão entre o lote de ativos mais seguros.

Assim, a taxa de juro da dívida portuguesa a 10 anos está a cair 6,3 pontos base para 1,651%, o que representa a maior queda de fecho desta "yield" desde outubro. Em queda está também a bund, recuando 4,5 pontos para 0,18%.

Euro cai após BCE

A moeda única europeia segue em queda contra o dólar, depois de o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ter admitido que os riscos para o crescimento da Zona Euro são agora maiores. O euro está a descer 0,53% para 1,1321 dólares, com os investidores a aumentarem as expectativas de que as taxas de juro na Zona Euro não vão subir tão cedo.

Petróleo sobe apesar do aumento das reservas

Os preços do petróleo estão a subir, apesar de as reservas de matéria-prima dos EUA terem aumentado bastante mais do que o previsto. Os inventários de crude cresceram quase oito milhões de barris na semana passada, quando os analistas consultados pela Bloomberg antecipavam uma queda de 750 mil barris.

Apesar desta evolução, o preço do Brent, petróleo negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 0,41% para 61,39 dólares por barril.

Ouro pouco alterado

O ouro segue sem uma tendência definida, oscilando entre ganhos e perdas ligeiros, numa altura em que os investidores estão expectantes em relação ao crescimento da economia e da guerra comercial entre os EUA e a China. O metal precioso está a recuar 0,03% para 1.282,29 dólares por onça.