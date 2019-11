Os mercados em números

PSI-20 avançou 1,33% para 5.296,56 pontos

Stoxx 600 cresceu 0,37% para 406,56 pontos

S&P500 soma 0,5% para 3.092,15 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 8,4 pontos base para 0,297%

Euro recua 0,18% para 1,1047 dólares

Petróleo em Londres valoriza 1,26% para 62,52 dólares por barril

Avanços comerciais dão novo alento às bolsas

As bolsas europeias fecharam a subir, renovando máximos, a beneficiar da evolução das negociações comerciais entre os EUA e a China. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês anunciou esta quinta-feira, 7 de novembro, que a China e os Estados Unidos chegaram a acordo para retirar as tarifas por fases. Contudo, esse acordo poderá só vir a ser assinado em dezembro, ao invés de em novembro como inicialmente previsto, segundo a Bloomberg.

As novidades animaram a negociação, com os investidores a aplaudirem a evolução. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, tocou em máximos de julho de 2015, tendo encerrado a subir 0,37%. Mas não foi o único a negociar em máximos. O alemão DAX tocou em níveis de janeiro de 2018, o francês CAC em máximos de 2007 e o holandês AEX em valores de 2001.

Na bolsa nacional, o dia também foi de ganhos, com o PSI-20 a somar 1,33% para 5.296,56 pontos. Destaque para a Nos, que disparou mais de 5%, a refletir os resultados dos primeiros nove meses do ano, apresentados ontem já após o fecho da sessão. A Nos obteve um resultado líquido de 138,1 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um crescimento de 10,4% face ao mesmo período de 2018.

Juros sobem com apetite pelo risco

As taxas de juro registaram hoje subidas acentuadas, com os investidores a saírem dos activos considerados mais seguros para ativos de maior risco. A taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal sobe 8,4 pontos base para 0,297%. Já a taxa associada à dívida alemã avançou 9,3 pontos para -0,245%.

Dólar perde atratividade

A moeda americana cai contra as principais divisas mundiais, numa altura em que a perceção de risco sobre questões geopolíticas diminui. O dólar tem beneficiado de uma procura por proteção por parte dos investidores, que num contexto de elevada incerteza têm apostado na moeda americana.

Já o euro segue a ceder 0,18% para 1,1047 dólares, num dia em que foi revelado que a produção industrial da Alemanha voltou a deteriorar-se.

Petróleo sobe com perspetivas económicas mais animadoras

A resolução da guerra comercial entre os EUA e a China está a reduzir os receios em torno de uma recessão económica mundial. A contribuir para esta perceção estão também os resultados das cotadas do terceiro trimestre, que têm ficado acima das estimativas, o que reduz igualmente os receios de uma contração da economia.

Neste contexto, o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 1,26% para 62,52 dólares.





Ouro recua quase 2%

O ouro, à semelhança dos juros e do dólar, está a desvalorizar-se, com os investidores a saírem dos ativos de refúgio. O metal precioso está a cair 1,8% para 1.463,78 dólares por onça.