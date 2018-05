As bolsas europeias registaram um movimento misto esta sexta-feira, com a banca a pressionar e as tecnologias a sustentar. Mas as maiores oscilações encontram-se nas matérias-primas: o petróleo afunda 4% com perspectiva de aumento da oferta, ao passo que o ouro recupera estatuto de valor-refúgio com a instabilidade política em Itália e Espanha e com as tensões comerciais e geopolíticas que rodeiam os EUA.

Os mercados em números

PSI-20 recuou 0,91% para 5.610,46 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,05% para 383,94 pontos

S&P 500 perde 0,13% para 2.724,13 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 3,4 pontos base para 1,651%

Euro desvaloriza 0,45% para 1,1667 dólares

Petróleo cai 3,25% para 76,23 dólares por barril em Londres

Instabilidade política pressiona bolsas mas tecnologias dão ânimo

As bolsas do Velho Continente encerraram a revelar uma tendência mista, penalizadas pela instabilidade política que se vive em Itália e Espanha mas com o bom desempenho do sector tecnológico a contrabalançar e a permitir que algumas praças fechassem no verde. Numa altura em que Itália se prepara para ser liderada por dois partidos anti-sistema – o que tem elevado as yields no mercado secundário – e o governo espanhol está sob ameaça de ser derrubado devido a uma moção de censura, o sector da banca foi dos que mais cedeu terreno, seguido do petróleo. Em contrapartida, as tecnologias e a saúde deram ânimo à negociação. O índice europeu de referência Stoxx 600 fechou com uma subida marginal de 0,14%para 391,08 pontos.





Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência das restantes congéneres europeias e fechou a cair 0,91% para 5.610,46 pontos, com 13 cotadas em baixa e 5 em alta. A pesar no mau desempenho do índice de referência nacional estiveram sobretudo a Galp e o BCP [acompanhando a queda da banca europeia devido à subida dos juros da dívida nos países periféricos da Europa], com a Jerónimo Martins a travar maiores perdas.