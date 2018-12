Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,59% para 4.702,63 pontos

Stoxx 600 caiu 0,81% para 340,47 pontos

S&P 500 valoriza 0,47% para 2.557,94 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,4 pontos base para 1,634%

Euro sobe 0,14% para 1,1364 dólares

Petróleo cai 3,99% para 57,23 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias em queda

As bolsas europeias fecharam em queda, a reflectir os receios em torno do crescimento económico mundial, da guerra comercial, incerteza em torno do Brexit e a queda do sector petrolífero, que foi arrastado pela descida acentuada dos preços do petróleo.



"Este ano tem sido marcante no sentido de que a quase totalidade dos activos estão em queda, o que é ainda pior do que 2008, porque durante a crise financeira mundial pelo menos tivemos activos seguros – as obrigações dos EUA, o ouro – a registarem um desempenho positivo", salientou Stefan Keller, estratega na Candriam. "Em termos reais, não é o caso. Este é um grande desafio", realçou o mesmo responsável.



O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, desceu 0,81% para 340,47 pontos.

Já o PSI-20 recuou 0,59% para os 4.702,65 pontos, tendo tocado em mínimos de Março de 2017. A pesar na negociação esteve a Galp Energia, ao perder 1,88% para os 13,805 euros, acompanhando assim a tendência das congéneres europeias.

Juros recuam para novos mínimos de Abril

As taxas de juro estão a recuar na generalidade dos países europeus, numa altura em que os investidores tendem em apostar em activos considerados menos arriscados, como é o caso das obrigações soberanas.

A taxa implícita na dívida portuguesa a 10 anos está a descer 1,4 pontos base para 1,634%, atingindo assim mínimos de Abril. Já os juros associados à dívida alemã estão a descer 1,3 pontos para 0,244%, o que coloca o prémio de risco da dívida nacional nos 139 pontos base, próximo de níveis de Outubro.

Taxas Euribor caem a seis meses e sobem a 12 meses

As taxas Euribor tiveram esta terça-feira desempenhos distintos. No prazo a três meses estabilizaram nos -0,311%, enquanto a Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, desceu para -0,238%. Já no prazo a 12 meses, a taxa subiu para -0,125%, um novo máximo de seis meses.

Dólar cai à espera da Fed

A moeda norte-americana está a perder contra as principais congéneres mundiais, à espera que a reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA termine, o que só acontecerá amanhã. Os investidores estão já a contar com uma subida de juros esta quarta-feira, mas esperam que sejam dados sinais sobre o futuro da política monetária dos EUA. A Fed já admitiu um cenário de mais três subidas do preço do dinheiro no próximo ano, mas os indicadores económicos começam a apontar para um enfraquecimento da economia, o que poderá travar este cenário. O euro está a subir 0,14% para 1,1364 dólares.

Petróleo afunda para novos mínimos

Os preços do petróleo registam fortes quedas, tendo atingido um novo mínimo de Outubro de 2017, devido aos receios em torno do abrandamento económico e às previsões de aumento das reservas dos EUA para novo recorde. O preço do barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a desvalorizar 3,99% para 57,23 dólares. Em Nova Iorque a queda supera os 5%, com o preço do barril a negociar em mínimos de Setembro.

Ouro sobe à boleia da queda do dólar

O ouro está a subir, a beneficiar da descida do dólar, numa altura em que se espera por sinais sobre a política monetária norte-americana. O metal precioso está a subir 0,22% para 1.248,55 dólares por onça.