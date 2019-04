Os mercados em números

PSI-20 valorizou 1,28% para os 5.420,07 pontos

Stoxx 600 subiu 0,22% para os 391,01 pontos

S&P 500 avança 0,20% para os 2.931,92 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 5,6 pontos para 1,123%

Euro avança 0,21% para 1,1155 dólares

Petróleo cai 3,71% para 71,59 dólares por barril, em Londres

Crescimento do PIB dos EUA anima bolsas europeias

A generalidade das principais praças europeias fechou a sessão desta sexta-feira, 26 de abril, em terreno positivo, com o crescimento acima do esperado da economia norte-americana a impulsionar.





O PIB dos EUA avançou 3,2% nos primeiros três meses deste ano, bem acima do crescimento de 2,2% que havia sido registado no trimestre anterior e das estimativas dos analistas.





Assim, o índice de referência europeu Stoxx600 pôs fim a uma série de duas sessões consecutivas em queda para fechar a última sessão da semana a somar 0,22% para 391,01 pontos, num dia em que as subidas dos setores automóvel e das telecomunicações ajudaram à prestação positiva das bolsas do Velho Continente.





O lisboeta PSI-20 seguiu a tendência com uma subida de 1,28% para 5.420,07 pontos, sobretudo impulsionado pela valorização de 6,59% para 14,80 euros por ação conseguida pela Jerónimo Martins.

Yields descem com perspetiva de manutenção de juros baixos

As taxas de juros estão a descer nos EUA e na Europa. Em causa está a expectativa de que os bancos centrais mantenham uma política de juros baixos. A fomentar esta perspetiva estão os últimos dados sobre a inflação nos EUA, com a subida de preços a ser mais baixa do que o esperado. Isto ao mesmo tempo que na Europa, os dados da economia continuam a apontar para uma deterioração.

Assim, a taxa de juro a 10 anos dos EUA está a ceder 3 pontos base para 2,5%. A "yield" das obrigações alemãs a 10 anos recua 1,2 pontos para -0,022%, enquanto a taxa implícita na dívida portuguesa desce 5,6 pontos para 1,123%.

Os juros espanhóis também estão a ceder 5,8 pontos para 1,03%, a dias de se realizarem as eleições legislativas. Já a "yield" da dívida italiana recua quase 10 pontos para 2,595%, numa altura em que cresce a especulação de que a S&P não vai cortar a notação financeira do país esta sexta-feira, dia em que tem agendada a publicação de uma nota de análise.





Euro sobe após novo mínimo de maio de 2017

A moeda única europeia está a subir face ao dólar, depois de ter chegado a tocar num novo mínimo de maio de 2017, nos 1,1112 dólares.





Nesta altura, segue a valorizar 0,21% para 1,1155 dólares, uma evolução que se explica principalmente pela fraqueza da nota verde, que segue em baixa face às principais divisas mundiais.





Isto depois de ter sido divulgado que o crescimento do índice de preços que mede as despesas de consumo pessoal – a medida de inflação preferida da Fed – abrandou para 1,3%, bem abaixo da meta de 2% do banco central. Estes números foram conhecidos no mesmo dia em que o Departamento do Comércio revelou que o PIB dos Estados Unidos cresceu 3,2% no primeiro trimestre deste ano, acima do esperado.



Petróleo cai mais de 3% e anula ganhos da semana

O petróleo está a negociar em forte queda nos mercados internacionais, anulando as subidas registadas durante a semana, que foram impulsionadas pelo anúncio do fim das isenções norte-americanas nas sanções ao Irão. Apesar de os Estados Unidos terem garantido que outros produtores, como a Arábia Saudita, iriam compensar a redução da oferta de matéria-prima no mercado – devido à expectável quebra de fornecimentos do Irão - o petróleo subiu durante a semana, tendo chegado a superar a barreira dos 75 dólares em Londres pela primeira vez desde outubro.

Analistas consultados pela Bloomberg explicam, porém, que desde esse anúncio da Casa Branca, na semana passada, a Arábia Saudita limitou-se a dizer que vai ouvir os seus clientes, não garantindo que os cortes de produção da OPEP vão continuar.





Perante isso, muitos investidores poderão estar a aproveitar para realizar mais-valias, o que ajuda a explicar a descida dos preços.





O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 3,82% para 62,72 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, cai 3,71% para 71,59 dólares.





A contribuir para esta forte descida estão ainda os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esta sexta-feira voltou a dizer que incitou a OPEP a tomar medidas para baixar o preço dos combustíveis.





"Os preços da gasolina estão a descer. Eu chamei a OPEP e disse ‘têm de os fazer descer, e a gasolina está mesmo a descer’", afirmou o presidente num evento em Indianapolis.





Ouro sobe com queda de inflação nos EUA

A perspetiva de manutenção de juros baixos nos EUA está a animar a negociação do ouro, que sobe quase 1% para 1.207,75 dólares por onça.