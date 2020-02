As bolsas europeias e o petróleo avançam fortes no verde num dia em que os receios em relação ao impacto do coronavírus seguem enfraquecidos, face às notícias de que o desenvolvimento de vacinas e tratamentos está a avançar a passos largos.

Os mercados em números

PSI-20 somou 0,74% para 5.302,88 pontos

Stoxx 600 ganhou 1,23% para os 423,62 pontos

S&P500 avança 0,80% para 3.323,90 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 3 pontos base para os 0,336%

Euro cede 0,36% para os 1,1004 dólares

Petróleo em Londres sobe 4,63% para os 56,46 dólares por barril



Europa forte nas subidas com aposta no travão ao vírus

O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, subiu 1,23% para os 423,62 pontos. É a terceira sessão em que este índice se posiciona no verde, perto do máximo histórico atingido no passado dia 24 de janeiro, com os setores automóvel e do petróleo a puxarem pelos ganhos. As praças europeias uniram-se no verde, tendo várias subido mais de 1%.





A animar as bolsas estão os noticiados avanços no desenvolvimento de vacinas ou tratamentos para o coronavírus, que poderiam eventualmente travar o surto que já tirou a vida a mais de 500 pessoas e que ameaça penalizar o crescimento da segunda maior economia do mundo.