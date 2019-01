Bloomberg

PSI-20 recuou 0,11% para 4.918,37 pontos

Stoxx 600 subiu 1,12% para 346,71 pontos

S&P 500 valoriza 0,17% para 2.553,92 pontos

"Yield" da dívida portuguesa a dez anos agrava-se em 0,1 pontos base para 1,823%

Euro cede 0,26% para os 1,1444 dólares

Barril de petróleo em Londres sobe 1,24% para os 58,04 dólares



Stoxx 600 sobe para máximo de 14 de dezembro

As principais bolsas do velho continente regressaram aos ganhos esta terça-feira, 8 de Janeiro, dia em que o índice de referência europeu Stoxx600 somou 1,12% para 346,71 pontos para tocar no valor mais elevado desde o passado dia 14 de dezembro.



Numa sessão em que a generalidade dos setores valorizaram, o do retalho foi o que mais apoiou a prestação positiva e as telecomunicações as que mais travaram uma maior subida.



A ajudar aos ganhos conseguidos na Europa esteve o renovado otimismo dos investidores quanto a um desfecho positivo nas negociações entre a China e os Estados Unidos cujo objetivo passa por alcançar um acordo que permita equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias do mundo e colocar um ponto final no agravamento mútuo das tarifas comerciais.



O índice português PSI-20 protagonizou a principal exceção na Europa ao recuar 0,11% para 4.918,37 pontos, penalizado pela queda de quase 1% do BCP.



Juros de Portugal em máximos de novembro

Os juros da dívida portuguesa a dez anos valorizaram 0,1 pontos base para 1,823%, depois de terem chegado a agravar-se em 2,9 pontos base para os 1,850% durante a sessão, um máximo de 29 de novembro. Esta é a quarta sessão consecutiva de subidas para a dívida nacional para esta maturidade. Na Alemanha, a tendência foi equivalente: as obrigações com o prazo de dez anos subiram 0,6 pontos base para os 0,226%, colocando o prémio da dívida portuguesa face à germânica nos 159,7 pontos base.



Alemanha pressiona euro, Trump puxa pelo dólar

A moeda única europeia está a ceder 0,26% para os 1,1444 dólares, na primeira sessão de perdas depois de três subidas consecutivas. O euro cai numa altura em que a economia europeia dá sinais negativos, com a produção industrial germânica a revelar-se mais fraca que o esperado. Já o desenrolar aparentemente promissor das conversações entre a China e os Estados Unidos, as quais Trump anunciou que estariam a correr "muito bem", está a dar força à divisa norte-americana.



Euribor mantêm-se apenas a seis meses

As taxas Euribor subiram esta terça-feira a três e 12 meses e mantiveram-se a seis meses em relação a segunda-feira. A Euribor a três meses, subiu para -0,308%, mais 0,002 pontos do que na segunda-feira. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, voltou a ser fixada em -0,236%. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para -0,118%, mais 0,001 pontos.



Petróleo alarga rally mais longo em quase ano e meio

O petróleo está a valorizar há sete sessões consecutivas, sustentando desta forma o ciclo mais longo de ganhos dos últimos 17 meses. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a subir 1,24% para os 58,04 dólares, beneficiando das expetativas favoráveis em relação às tréguas comerciais entre a China e os Estados Unidos, em conjunto com os cortes previstos pela Organização de Países Exportadores de Petróleo para 2019.



Investidores abandonam refúgio. Ouro cai

O ouro registou a segunda queda em três sessões numa altura em que os receios dos investidores relativamente à economia mundial acalmam, na sequência de sinais animadores em relação aos desenvolvimentos das conversações comerciais entre os Estados Unidos e a China. O metal amarelo desvaloriza 0,38% para os 1.284,30 dólares.