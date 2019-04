As principais bolsas do Velho Continente avançaram para máximos de quase oito meses num dia em que os resultados robustos de cotadas europeias contrabalançaram nova travagem no bloco do euro. Juros na Zona Euro corrigem após quatro sessões de subidas e euro cai com dados económicos negativos.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,15% para 5.359,75 pontos

Stoxx 600 avançou 0,22% para 390,46 pontos

S&P cresce 0,06% para os 2.902,25 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desceram 4,4 pontos base para 1,161%

Euro desvaloriza 0,46% para 1,1244 dólares

Petróleo em Londres inalterado nos 71,62 dólares o barril



Bolsas europeias em máximos de oito meses

A generalidade das principais bolsas europeias negociou em alta na sessão desta quinta-feira. O índice de referência europeu avançou para máximos de praticamente oito meses num dia em que somou 0,22% para 390,46 pontos. O Stoxx600 acumulou o sétimo dia consecutivo em terreno positivo, o mais longo ciclo de subidas desde a série completada a 6 de fevereiro.

A apoiar os ganhos na Europa esteve sobretudo a subida do setor automóvel, que transacionou no valor mais alto desde 25 de setembro do ano passado.

Já o lisboeta PSI-20 contrariou pela terceira sessão seguida o sentimento de ganhos que predominou no velho continente, isto num dia em que tocou no valor mais baixo desde 12 de março, tendo terminado o dia a resvalar 0,15% para 5.359,75 pontos, sobretudo pressionado pela Navigator que afundou mais de 7% no dia em que descontou o dividendo referente ao exercício financeiro de 2018.

Depois das perdas registadas na Ásia e de um arranque de sessão no vermelho, as maior parte das principais bolsas europeias inverteram para o verde animadas pelos resultados robustos apresentados por cotadas de peso como a Nestlé e a Unilever.

Esta foi a última sessão da semana nos principais mercados bolsistas mundiais já que esta sexta-feira tem lugar o início das celebrações da Páscoa.

Juros portugueses caem pela primeira vez em cinco sessões

Depois de quatro sessões seguidas em que a generalidade das taxas de juro das dívidas dos países da Zona Euro se agravou, esta quinta-feira assistiu-se a um efeito de correção.

A "yield" correspondente aos títulos soberanos de Portugal recuou 4,4 pontos base para 1,161%, enquanto as taxas de juro associadas às obrigações da dívida pública da Alemanha e de Itália caíram respetivamente 5,4 e 1,6 pontos base para 0,025% e 2,595%.

Euro em perda com dados económicos desapontantes

A moeda única europeia deprecia 0,46% para 1,1244 dólares, estando assim a transacionar em mínimos de 10 de abril contra a divisa norte-americana.

A penalizar o euro está a divulgação esta manhã do índice compósito de gestores de compras (PMI) para a Zona Euro divulgado pela IHS Markit que caiu para 51,3 pontos em abril (51,6 em março). Também a contração, em abril, da produção industrial da Alemanha influenciou negativamente a moeda única.

Riscos políticos e económicos deixam petróleo sem rumo

O petróleo negoceia nos mercados internacionais sem uma tendência claramente definida. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, transaciona inalterado nos 71,62 dólares.



Já em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) segue a perder 0,20% para 63,63 dólares.

O preço da matéria-prima está sem rumo definido numa altura em que os investidores avaliam os riscos políticos e as preocupações económicas que podem pesar sobre a negociação do crude. Por um lado, a situação política na Venezuela e Irão tende a causar perturbações do lado da oferta, provocando a subida do petróleo.

Por outro, os sinais de arrefecimento da economia global repercutem-se na desvalorização do crude já que uma menor atividade económica leva à menor procura pela matéria-prima.

Ouro interrompe série de cinco dias a desvalorizar

Apesar de ter chegado a tocar no valor mais baixo desde 27 de dezembro do ano passado, o metal precioso está a valorizar 0,11% para 1.275,43 dólares por onça, o que permite ao ouro pôr fim a um ciclo de cinco dias consecutivos a perder valor.

No entanto, o ouro deve completar a terceira semana consecutiva com saldo global negativo, que representa o ciclo de quedas semanais mais longo em oito meses e que acontece numa fase em que surgem indicações quanto à proximidade de um acordo entre a China e os Estados Unidos capaz de equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais.