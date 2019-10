Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,48% para 5.082,04 pontos

Stoxx 600 avançou 0,59% para 397,37 pontos

S&P500 avança 0,15% para 3.008,90 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,3 pontos base para 0,178%

Euro recua 0,31% para 1,1096 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,78% para 61,65 dólares o barril

Europa em máximos

O dia foi positivo para as bolsas europeias que continuam a beneficiar com a temporada de resultados positivos, numa altura em que grande parte delas vai superando as estimativas dos analistas. Hoje, o Stoxx 600 - que reúne as 600 maiores cotadas da região - tocou num máximo de maio de 2018 ao valorizar 0,59% para 397,37 pontos.



Uma série de empresas alemãs, com a Daimler à cabeça, superaram as expectativas de lucros do mercado e deram força aos mercados a nível europeu. A dona da Mercedes, que valorizou mais de 4%, contagiou todo o setor automóvel na Europa, com a BMW, por exemplo, a ganhar mais de 1%.



Os mercados europeus entraram na temporada de ganhos do terceiro trimestre este mês de forma nervosa, devido aos sinais de que a Alemanha estava a entrar em recessão, mas têm conseguido valorizar.



A marcar o dia de hoje esteve também o último discurso de Mario Draghi enquanto presidente do Banco Central Europeu, em que teve a oportunidade de fazer a defesa do seu mandato de oito anos e afirmou que "a melhoria na economia mais do que compensou o efeito negativo da política monetária". No entanto, adiantou ainda que "infelizmente tudo o que aconteceu desde setembro tem mostrado abundantemente que a determinação do conselho de governadores para agir foi justificada", argumentou Draghi, referindo-se ao novo pacote de estímulos anunciado no mês passado.



Por cá, o PSI-20 fechou a valorizar 0,48% para 5.082,04 pontos, o que corresponde ao nível mais elevado desde 30 de julho.



Juros da Zona Euro caem após discurso do presidente do BCE

Os juros da dívida soberana dos países da Zona Euro caíram, depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, com o presidente Mario Draghi a dizer que as taxas de juros negativas foram uma "experiência muito positiva".



A taxa de juros a 10 anos de Portugal cai 1,3 pontos base para 0,178%. A "yield" alemã segue a mesma tendência, recuando 1,2 pontos para -0,408%.





Libra em mínimos de uma semana. Euro cai

A libra deprecia para o menor valor numa semana, com as notícias de que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai tentar que o Parlamento aprove uma eleição geral antecipada para 12 de dezembro. A moeda britânica perde 0,94 para os 1,279 dólares.





O euro segue a tendência do par britânico e cai 0,31% para os 1,109 dólares.



Petróleo animado com interrupção no Mar do Norte

O petróleo negoceia em alta, após uma surpreendente queda nos "stocks" dos EUA e uma interrupção num oleoduto numa importante região do Mar do Norte. Por esta altura, o Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, valoriza 0,78% para 61,65 dólares por barril. No mesmo sentido, o WTI, o "crude" norte-americano, avança 0,66% para os 56,34 dólares por barril.