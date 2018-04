Os mercados em números

PSI-20 avançou 0,40% para 5.847,54 pontos

Stoxx 600 somou 0,70% para 378,81 pontos

S&P 500 avança 0,93% para 2.666,65 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal manteve-se nos 1,700%

Euro desce 0,39% para 1,2319 dólares

Petróleo cede 0,51% para 71,69 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias sobem com alívio de tensões comerciais

As bolsas do Velho Continente encerraram em alta, a beneficiar da declaração feita na quarta-feira à noite por Donald Trump, com o presidente dos Estados Unidos a revelar que afinal não é iminente a realização de um ataque militar contra a Síria. Por sectores, os únicos que estiveram em baixa foram o de media e alimentar.



Por cá, o PSI-20 encerrou a avançar 0,40% para 5.487,54 pontos, com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada. A praça lisboeta seguiu o sentimento registado nas principais bolsas europeias, num dia em que o índice de referência europeu Stoxx 600 apreciou para o valor mais alto em quase um mês (16 de Março), nos 378,81 pontos.

Juros sobem na Europa

As taxas de juro subiram na generalidade dos países europeus, com excepção de Portugal. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] mantiveram-se nos 1,700%. Já a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Espanha avançou 1,8 pontos base para 1,254%, ao passo que a taxa das bunds alemãs a 10 anos subiu 1,5 pontos base para 0,514%. Em Itália, os juros de referência somaram 1,1 pontos base para 1,814%.

Euribor mantêm-se a 3 e 9 meses e caem a 6 e 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,329%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Já a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, desceu 0,001 pontos para -0,271%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.



A nove meses, a Euribor caiu 0,001 pontos para -0,219%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo a 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, recuou 0,001 pontos para -0,191%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar ganha com alívio de receios em torno da Síria

A nota verde está a ganhar terreno face à maioria das moedas do G-10, a recuperar das quedas de quarta-feira. A contribuir para sustentar a divisa norte-americana está o facto de Trump ter dito que não está iminente um ataque à Síria. O euro é uma das moedas que segue a ceder face à nota verde, a recuar 0,39% para 1,2319 dólares.

Petróleo recua com menos tensões no Médio Oriente

As cotações do petróleo seguem a negociar no vermelho, depois de terem estado a negociar perto de máximos de três anos animadas pela possibilidade de um escalar das tensões no Médio Oriente, o que poderia levar a um conflito que perturbasse a oferta dos países produtores da região. Com o aliviar desses receios, o "ouro negro" regressou então às quedas.



No mercado nova-iorquino, o crude de referência West Texas Intermediate segue a recuar 0,21% para 66,68 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – está a negociar nos 71,69 dólares com uma descida de 0,51%.

Ouro a caminho de maior queda em duas semanas

Os preços do metal amarelo seguem em queda, a caminho da maior descida desde 28 de Março. Depois de o presidente norte-americano ter dito que não está iminente um ataque contra a Síria, os investidores ficaram mais aliviados e já não estão a procurar tanto o ouro – que funciona como valor-refúgio em alturas de instabilidade. O metal precioso para entrega em Junho segue a ceder 1,3% para 1.342,40 dólares por onça no mercado nova-iorquino.