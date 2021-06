Automóvel e indústria química dão tração à Europa. Petróleo continua a subir

17h11

Petróleo sobe com aumento da procura

O "ouro negro" segue a ganhar terreno nos principais mercados internacionais, impulsionado pela crescente procura por combustível no hemisfério norte devido à chamada ‘driving season’, já que no verão se usam mais automóveis.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a somar 1,28% para 72,56 dólares por barril, em máximos de outubro de 2018.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,90% para 74,17 dólares, níveis que não atingia desde maio de 2019.

O diferencial de preços entre os dois crudes mais ativamente negociados tem vindo a diminuir, estando hoje no seu nível mais estreito em mais de sete meses, o que revela que a produção norte-americana de crude está ainda num ponto de marasmo devido à covid-19, com o mercado a manter-se provavelmente com um défice de oferta.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo diz ter ouvido por parte de especialistas do setor que o crescimento da produção de crude nos EUA deverá manter-se limitado em 2021. Isso dá mais poder ao cartel para gerir o mercado no curto prazo, antes do potencial forte aumento da produção do petróleo de xisto (shale oil) a partir do próximo ano.

A animar os preços continua também a estar a maior procura, que se prevê que prossiga ao longo do ano. Isto numa altura em que se estima que esse maior consumo leve a um défice da oferta, mesmo com a OPEP a abrir as suas torneiras e com a possibilidade de o Irão exportar mais crude em caso de restabelecimento do acordo nuclear – se bem que tenha havido uma pausa nas conversações com os EUA para o levantamento de sanções.

"Ademora nas negociações entre o Irão e outras nações está a adiar o aumento de petróleo no mercado, que ajudará a sustentar os preços e a manter viva a possibilidade de altas mais altas no curto prazo", referiu Pierre Veyret, analista técnico da ActivTrades, na sua análise diária.