há 55 min. 07h23

Fed deixa bolsas animadas com perspetivas de baixa inflação

As bolsas asiáticas subiram em uníssono, e o coro de ganhos estende-se pela Europa e Estados Unidos. A voz a ditar o ânimo foi a do presidente da Fed, Jerome Powell, que se mostrou firme nos apoios à economia.





A Reserva Federal norte-americana anunciou, após a reunião de política monetária que terminou ontem, que a inflação deverá manter-se perto de zero até que a economia mostre provas de que está "curada" da covid-19. Este anúncio veio acalmar os receios dos investidores de que o banco central poderia deixar a postura acomodatícia para controlar uma eventual subida da inflação, que estava a ser sinalizada pelo aumento constante dos juros das obrigações soberanas.





O japonês Topix bateu um recorde de 30 anos, passando a barreira dos 2000 pontos pela primeira vez desde 1991, e tornando-se assim o índice com o melhor desempenho na Ásia este ano. O Hang Seng de Hong Kong foi dos mais pujantes, com uma valorização de 1,8%, enquanto o chinês CSI 300 e o sul-coreano Kospi somaram os mesmos 0,7%.





Do outro lado do Pacífico, a bolsa nos Estados Unidos marca subidas de 0,3% - olhando ao generalista S&P500 – e, atravessando também o Atlântico, chega-se a uma Europa ainda mais forte, com ganhos de 0,6% para o Euro Stoxx 50.