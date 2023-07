Europa abre no vermelho pressionada pela Fed. Juros na Zona Euro agravam-se

há 13 min. 09h24

Europa abre no vermelho pressionada pela Fed

Os principais índices europeus começaram a negociar no vermelho, depois de comentários mais "hawkish" nas atas da Reserva Federal norte-americana relativas à reunião de junho, onde os responsáveis do banco central mostraram intenções de subir as taxas de juro diretoras em junho.



O índice de referência europeu, Stoxx 600, recua 0,93% para 453,69 pontos, com todos os setores a desvalorizar. O setor do retalho, mineiro e viagens registam as maiores quedas acima de 1,5%.



Depois de um "rally" de quase 9% no primeiro semestre, as ações europeias começaram o mês em baixa, com os investidores a avaliarem a forma como a desaceleração económica se irá traduzir nos resultados das empresas.



O foco deverá virar-se agora para os resultados das empresas relativos ao segundo trimestre. Joachim Klement, analista da Liberum Capital, disse, em entrevista à Bloomberg, que apesar de esperar ver algumas descidas de lucros, "o que seria um retrocesso grande para os mercados europeus".



"O sentimento dos investidores está a melhorar e muitas ações atingiram níveis de venda excessiva, por isso no curto prazo espero uma recuperação, antes da época de resultados começar", completou.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax desvaloriza 0,74%, o francês CAC-40 perde 1,45%, o italiano FTSEMIB e o britânico FTSE 100 recuam ambos 1% e o espanhol IBEX 35 cai 0,85%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,84%.



Em Lisboa, o PSI cede 0,14% nos 5.948,5 pontos.