Europa cai de máximos de oito meses e negoceia no vermelho. Petróleo e gás a cair

há 49 min. 08h44

Petróleo em queda. Gás retoma perdas

O petróleo está a negociar em baixa esta terça-feira, com a perspetiva de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos a sobrepor-se ao otimismo da reabertura da China.



Isto, depois de dois membros da Fed terem avançado que esperam subidas dos juros diretores até aos 5% e que permaneça nesse patamar durante o tempo necessário.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,46% para 74,29 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 0,49% para 79,26 dólares.



"A expectativa é mais 'hawkish' do que o que está incorporado nos preços neste momento", explicou o analista da IG, Yean Jun Rong, numa nota vista pela Reuters. Rong acrescentou ainda que um discurso de Jerome Powell, presidente da Fed, ainda esta terça-feira pode colocar maior pressão nos mercados, caso o tom da mensagem seja mais agressivo.



No mercado do gás, os futuros estão novamente a desvalorizar, depois de ontem terem registado uma subida, a primeira em quase um mês. As temperaturas acima do esperado nesta altura ano continuam a pressionar os preços desta matéria-prima.



Os contratos do gás natural negociado a um mês em Amesterdão, TTF, descem 1% para 73,5 euros por megawatt-hora.