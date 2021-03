há 57 min. 07h31

Fundos chineses socorrem bolsa. Tecnologia reergue-se

As bolsas asiáticas uniram-se no verde, depois de fundos estatais chineses terem vindo em auxílio. Do outro lado do Pacífico, a tendência ainda é de quebra, mas a tecnologia está a recuperar das descidas pesadas da última sessão.





O Hang Seng de Hong Kong somou 0,9%, o australiano S&P/ASX 200 avançou 0,5% e o japonês Topix valorizou 1,3%. A coreia do Sul destoou, com o Kospi a cair 0,4%. Na China, o CSI 300 chegou a perder mais de 3%, até que fundos estatais decidiram intervir para assegurar uma maior estabilidade, pelo que este índice terminou com uma quebra de apenas 0,9%.





Nos Estados Unidos, o S&P500 segue com uma queda de 0,5% mas os futuros do Nasdaq 100 sobem 1,1%, depois de ter afundado esta segunda-feira e já se encontrar posicionado 11% abaixo dos recordes atingidos em fevereiro. Na Europa, as cotações mostram-se pouco alteradas na pré-abertura.





"Acreditamos que nesta altura veremos rotações apenas porque o mercado está a incorporar muitas notícias positivas", prevê a Tribeca Investment Partners, em declarações à Bloomberg.