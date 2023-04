Petróleo perde mais de 1% apesar de "semana dourada" da China

07h45

Futuros europeus sem tendência definida. Europa fecha mista

Os futuros sobre o principal índice europeu permanecem praticamente inalterados, enquanto a Ásia fechou mista, no arranque de uma semana marcada pela divulgação de uma série de dados macroeconómicos, os quais poderão dar pistas sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelos bancos centrais.



Pela sessão europeia, esta segunda-feira, os investidores vão estar a digerir as declarações dos membros do conselho do BCE Boris Vujcic e François Villeroy de Galhau, bem como os resultados do primeiro trimestre de alguns nomes sonantes, como o Credit Suisse, UBS, Santander e Vivendi.

Pela Ásia, na China, Hong Kong deslizou 1,2% e Xangai caiu 0,4%.



No Japão, o Topix subiu 0,1% enquanto o Nikkei somou 0,10%. Pela Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,84%.