Bolsas caem com retoma a dar força à retirada de estímulos. Brent em máximos de mais de dois anos

09h29

Bolsas recuam com retoma mais forte a dar força à retirada de estímulos

Depois de uma abertura de sessão marcada por alguma volatilidade, com as principais praças europeias a alternarem entre ganhos e perdas, as bolsas do velho continente estabilizaram entretanto em terreno negativo.



Depois de duas subidas consecutivas, o índice de referência europeu transaciona em queda ao recuar 0,16% para 450,63 pontos, mantendo-se, ainda assim, próximo do máximo histórico obtido na passada terça-feira. Com quase todos os setores europeus em queda, os setores das telecomunicações e petrolífero são exceções ao registarem ligeiras subidas.



Também o índice luso PSI-20 negoceia no vermelho com uma queda contida de 0,04% para 5.158,06 pontos. Com esta segunda desvalorização seguida, a praça lisboeta transaciona em mínimos de 14 de maio. Com uma queda próxima de 0,5% para 4,507 euros por ação, a EDP é a cotada que mais pressiona a bolsa nacional.



Esta tendência de descidas observada na Europa justifica-se em especial pelo avolumar de indicadores económicos que mostram que a recuperação económica, em particular dos países mais desenvolvidos, continua a ganhar ritmo, desde logo na Zona Euro, mas também nos Estados Unidos e na China.



Tal realidade acaba por reforçar a convicção presente nos mercados de que os bancos centrais terão de ajustar o passo face à retoma e à crescente pressão inflacionista, perspetivando-se um levantamento progressivo das políticas monetárias de "quantitative easing", em particular dos programas de compras de dívida adotados por instituições como o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal dos EUA.