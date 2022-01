Futuros antecipam abertura "a verde" com investidores a digerir dados da China

07h39

Futuros da Europa apontam para arranque positivo. Investidores digerem dados da China

Os futuros das bolsas europeias antecipam nesta altura um início de semana positivo, com os futuros do Stoxx 50 a avançar 0,435%.



O sentimento positivo entre os investidores estará sobretudo a ser impulsionado pelas notícias vindas da China, onde esta segunda-feira o banco central reduziu a principal taxa de juro pela primeira vez em quase dois anos, num esforço de contrapor o abrandamento na economia do país.



Os mercados estão também a digerir os dados mais recentes sobre o PIB na China, que reveleram que a segunda maior economia mundial cresceu mais depressa do que era antecipado entre outubro e dezembro.



Os dados contagiaram alguns dos índices esta sessão na Ásia, onde a bolsa da Xangai avançou 0,58%. No Japão, o Topix apreciou 0,46% e o Nikkei 0,74%. Já na Coreia o Kospi caiu 1,09% e em Hong Kong o Hang Seng fugiu à tendência e cedeu 0,71%.



Esta segunda-feira os índices norte-americanos estão encerrados, já que se assinala o dia de Martin Luther King.