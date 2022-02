Bolsas europeias a recuperar. Petróleo recua mais de 1,5% e tensão na Ucrânia ampara ouro

07h39

Futuros apontam para abertura cautelosa após as quedas desta segunda-feira

Os investidores continuam de olhos postos nos desenvolvimentos ligados à tensão entre a Rússia e a Ucrânia, numa altura em que continuam os esforços diplomáticos de várias potências europeias.



Os futuros das bolsas europeias antecipam um arranque de sessão em terreno negativo esta terça-feira, mas com perdas menos pronunciadas do que na sessão anterior. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 recuam 0,074%.



O chanceler alemão Olaf Scholz visita esta terça-feira Moscovo, estando marcada na agenda um encontro com Vladimir Putin. Antes disso, Scholz passou pela Ucrânia.



Além das questões geopolíticas, será divulgada a estimativa do PIB da zona euro no quarto trimestre, além dos números do emprego no bloco dos 27.



Na Ásia, a sessão decorreu em tons de vermelho. No Japão, o Nikkei recuou 0,79%, enquanto o Topix recuou 0,83%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,03% e em Hong Kong o Hang Seng cedeu 1,16%.