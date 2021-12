Bolsas europeias em alta à espera de novidades dos bancos centrais. Petróleo em alta e ouro a ceder

08h41

Ouro em queda ligeira à espera da Fed. Euro no vermelho

O ouro está a ceder ligeiramente esta terça-feira, num dia em que arranca a reunião da Reserva Federal dos EUA, focada em política monetária.



Nesta altura, o ouro desce 0,15%, com a onça a negociar nos 1.784,07 dólares.



Este metal precioso tem vindo a negociar de forma estável ao longo dos últimos dias, registando ganhos ligeiros, acima dos 1.780 dólares. E, de acordo com os analistas, os preços do ouro deverão manter-se próximo destes valores. "Parece que os preços do ouro vão continuar presos nesta área até os investidores terem uma ideia mais clara sobre quão altas espera a Fed que as taxas de juro fiquem nos próximos anos", indica Edward Moya, analista senior na Oanda Corp.



Já no que diz respeito ao câmbio, a moeda única europeia está a cair ligeiramente, a ceder 0,06% face ao dólar, para 1,1277 dólares. Há duas sessões que a moeda única europeia está a negociar em terreno negativo. Ainda na Europa, a libra esterlina cai 0,04% perante o dólar para 1,3212 dólares.



Do outro lado do Atlântico, o dólar está a valorizar 0,09% perante um cabaz composto por divisas rivais.