Bolsas europeias pintadas de verde. Ouro em alta à boleia da descida do dólar

há 18 min. 09h33

Stoxx 600 avança mais de 1,3%. Tecnologia e turismo lideram ganhos

O Stoxx 600, o índice que agrupa as maiores cotadas europeias, está a valorizar 1,32% para 476,96 pontos, a reagir ao anúncio da Fed e já com o BCE no horizonte.



É esperado que a entidade liderada por Christine Lagarde divulgue esta quinta-feira o plano para o cenário após o fim dos estímulos à economia, criados para enfrentar a pandemia de covid-19.



Nesta altura, todos os setores do Stoxx 600 estão pintados de verde, com as empresas do setor da tecnologia, turismo e petróleo e gás a lideraram os ganhos, todas a valorizar mais de 2%.



O setor tecnológico está a valorizar 2,4%, num momento em que a TeamViewer está em destaque, com as ações a disparar 5,4%. Já o setor do turismo e viagens avança 2,32%, enquanto as empresas de petróleo e gás avançam 2,16%, numa altura em que o petróleo está também em alta.



Os ganhos mais modestos são registados no setor dos media e das utilities, com ganhos de 0,44% e 0,43%, respetivamente.



A Electricite de France é a empresa que mais cai no Stoxx 600, com as ações a afundar 11,5%. A elétrica controlada pelo Estado francês anunciou que vai falhar o objetivo de lucro este ano por ter encontrado falhas em dois dos 56 reatores nucleares.



Os principais índices europeus estão a negociar no verde: a bolsa de Amesterdão lidera ganhos (1,65%), seguida pelo alemão DAX (1,64%), enquanto o índice espanhol valoriza 1,38%. Em França, o CAC 40 avança 1,23% e o inglês FTSE valoriza 1,04%. A subida mais modesta pertence ao PSI-20 (0,51%).