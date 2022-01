Bolsas europeias e euro em alta. Brent a caminho do maior desempenho em janeiro em 30 anos

07h46

Futuros antecipam abertura em alta nas bolsas europeias na despedida de janeiro

Os futuros apontam para uma abertura em terreno positivo nas praças da Europa na última sessão de janeiro, com os investidores atentos à "earnings season" e também aos desenvolvimentos na fronteira da Ucrânia. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 sobem cerca de 1,3%.

Outro tema de foco dos investidores esta semana é o petróleo, que continua a avançar e regista este ano já uma subida acima de 16% e 17% no WTI e no brent, respetivamente. A escalada do preço do petróleo tem sido também amparada pela crescente tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. A reunião da OPEP+ está também na agenda da semana, com os investidores a aguardar por novidades saídas deste encontro.



Na vertente de dados económicos, os vários gabinetes de estatísticas da Europa vão divulgar dados do PIB da zona euro, Portugal, Itália, México, Polónia, Sérvia e Índia em 2021. A nível nacional, a estimativa tanto do Governo como do Banco de Portugal é a de que a economia tenha crescido 4,8%.



Na Ásia, uma série de índices estão encerrados esta segunda-feira, principalmente na China continental, para as festividades do ano novo chinês, que se inicia esta terça-feira. Em Hong Kong a subida das tecnológicas foi notória, com o Hang Seng a avançar 1,07%, numa nota de otimismo sobre a possibilidade de o período mais pesada de alterações regulatórias já ter sido ultrapassado. No Japão, a sessão decorreu com ganhos, com o Nikkei a avançar 1,07% e o Topix 1,01%.