Bolsas europeias mistas. Ouro próximo de máximos de junho e petróleo a aliviar

09h24

Bolsas europeias a oscilar entre perdas e ganhos

As bolsas europeias estão divididas entre perdas e ganhos nesta altura da sessão. Lisboa e Paris estão a registar ganhos, numa sessão em que a tensão na Ucrânia volta a pesar no sentimento dos investidores.



"A tensão na Ucrânia volta assim a condicionar a abertura das bolsas europeias. As variações são ténues, com os índices a oscilarem entre ganhos e perdas, com a incerteza na frente geopolítica a ser contrabalançada por

sinais positivos na política monetária e nos resultados das empresas", indica a BA&N Research Unit, na newsletter diária sobre a abertura dos mercados.



Neste ponto da sessão, o Stoxx 600 está a ceder 0,03%, com 340 das 600 cotadas que compõem o índice pan-europeu no vermelho.



Os setores estão também a oscilar entre perdas e ganhos: do lado das perdas, destaque para o recuo de 1,14% do setor do petróleo e gás e também para a queda do setor das viagens, que cede 0,88%.



Em sentido contrário, as cotadas ligadas ao setor dos 'house goods' estão a liderar os ganhos, a somar 0,74%, seguidas pelo setor da tecnologia, que avança 0,52%.



Com diversas empresas a divulgar contas ainda antes da abertura do mercado, está em destaque a dona da Gucci e da Yves Saint Laurent, que soma 8,16% depois de ter apresentado resultados favoráveis. A subida da Kering está, no entanto, a ser ofuscada pelo disparo de 17% da Autostore, a reagir aos resultados do último trimestre do ano.



O português PSI-20 soma 0,25%, enquanto o espanhol IBEX recua 0,47% e o alemão DAX cede 0,02%. O francês CAC40 soma 0,17%, enquanto a bolsa de Londres recua 0,39% e Amesterdão 0,3%. Em Itália, o índice de referência desvaloriza 0,57%.