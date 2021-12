Futuros antecipam nova abertura em baixa na Europa

há 42 min. 07h37

Receios sobre inflação penalizam futuros da Europa

Os futuros da Europa antecipam esta sexta-feira uma abertura em baixa, num dia em que são aguardados os dados da inflação nos Estados Unidos, quer irão dar novas pistas sobre o caminho a seguir pela Fed. Os investidores estão a revelar menor apetite pelo risco, o que se reflete nas ações.



Nos mercados asiáticos, cuja sessão já terminou, as bolsas estiveram no "vermelho". No Japão, o Nikkei e o Topix fecharam com perdas de 1% e 0,77%, respetivamente. Em Hong Kong, o Hang Seng, desvalorizou 1,13%, enquanto a bolsa de Xangai fechou a cair 0,18%.



A sessão foi marcada por grande volatilidade, tal como se verificou na última sessão nas praças europeias e em Wall Street. Apesar das boas notícias sobre a eficácia das vacinas, os investidores começam a voltar-se novamente para o impacto que a ómicron pode ter na retoma económica.



Por um lado, o Reino Unido veio adotar novas restrições, como o regresso do teletrabalho e a exigência de certificado digital em grandes eventos, o que se teme que possa conduzir a uma nova travagem na recuperação económica iniciada no país.



Por outro lado, os receios com a inflação e, como consequência, a política monetária continuam. Os investidores estão "cautelosos" e a monitorizar as perspetivas macroeconómicas mundiais. Esta sexta-feira, será divulgada a inflação nos EUA em novembro, depois de ter atingido máximos de 1990, o que dará novos sinais sobre o ritmo da retirada de estímulos no país por parte da Fed.



A reagir a tudo isso, o índice Stoxx 50, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, está a negociar na pré-abertura desta sessão em terreno negativo, com uma descida de 0,582%.