Petróleo tomba mais de 3%. Ouro "flat"

07h35

Futuros antecipam nova "maré vermelha" na abertura da Europa

Os futuros da Europa apontam para um arranque de semana em baixa. A pressionar estão novamente os receios dos investidores em relação à variante ómicron e o impacto que os novos confinamentos podem ter na retoma económica global.



No fim de semana foram divulgados novos dados sobre a ómicron que estão a deixar os mercados com os cabelos em pé. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a nova variante duplica entre 1,5 a 3 dias quando há transmissão comunitária.



Na Europa, vários países estão a endurecer as restrições, como é o caso dos Países Baixos, que entraram num novo confinamento este domingo. No Reino Unido e também em Portugal, não está descartada a possibilidade de virem a ser impostas restrições mais rígidas.



A juntar a isso, depois de a última semana ter sido marcada por decisões de alguns dos mais importantes bancos centrais (como a Reserva Federal norte-americana, Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra e o Banco do Japão), a procura por ativos mais seguros disparou e as ações estão a ser penalizadas.



O índice Stoxx 50, que reúne as maiores empresas da Europa, está a negociar na pré-abertura em terreno negativo: cai 2,533%.



As bolsas asiáticas, que já terminaram sessão, fecharam também no "vermelho". No Japão, o Nikkei e o Topix fecharam com perdas de 2,13% e 2,17%, respetivamente. O Hang Seng, em Hong Kong, caiu 2,10%, enquanto a bolsa de Xangai fechou a desvalorizar 1,07%.