Europa regressa aos ganhos. Ouro sobe com procura na China e Índia

09h15

Praças europeias regressam a ganhos. Notícias sobre vacinas e restrições geram volatilidade nos mercados

Esta quinta-feira está a registar-se grande volatilidade nas bolsas europeias, com os investidores a reagirem às boas notícias em relação à eficacia das vacinas contra a variante ómicron, mas a fazerem ao mesmo tempo contas ao impacto que as novas restrições no Reino Unido podem ter.



Nesta altura, o Stoxx 600 está a subir 0,25% para 478,53 pontos, com 357 cotadas no "verde" e 230 em terreno negativo. A puxar pelos ganhos estão setores como o das telecomunicações, que some agora 0,59%, e o dos media, que está a subir 0,53%.



Em sentido contrário, os setores do petróleo e gás, que está a cair 0,69%, e o do retalho, que recua 0,44%, são os que mais se destacam entre aqueles que estão a pressionar o desempenho do índice que serve de "benchmark" para a Europa.



Após as perdas da última sessão, o Stoxx 600 está novamente na rota dos ganhos e a ganhar fôlego para prosseguir com a recuperação verificada no início desta semana.



"O ano está quase no fim, com muito poucas sessões restantes e, embora não deva haver muito barulho no mercado, qualquer notícia sobre o omicron ou comentários dos bancos centrais pode fazer a volatilidade disparar novamente", alerta Alfonso Benito, diretor de investimentos da gestora de ativos Dunas Capital.



Por cá, o PSI-20 abriu em queda, mas está agora de regresso aos ganhos, com uma subida de 0,18%. Em terreno positivos estão também o alemão DAX (+0,10%) e o francês CAC-40 (0.19%). Já o espanhol IBEX está a desvalorizar 0,36%.