Europa a caminho da pior semana em seis meses. Juros de Portugal voltam abaixo de 0,1%

há 36 min. 09h09

Juros recuam por toda a Europa

Os juros das dívidas soberanas mantêm a tendência de queda, a espelhar os receios dos investidores em relação ao impacto de um novo agravamento da pandemia para o crescimento económico. A referência europeia, as Bunds da Alemanha a 10 anos, estão a sofrer uma descida de 0,4 pontos base da yield, que se situa agora nos -0,496%.



Mas a tendência estende-se também aos países da periferia, como é o caso de Portugal. O juro da dívida portuguesa a 10 anos recua 0,7 pontos para 0,099%, voltando assim a negacionar abaixo da marca psicológica dos 0,1%. Espanha e Itália têm quebras semelhantes para juros de 0,209% e 0,551%, respetivamente.



A redução dos juros tem levado a um aumento do montante da dívida que transaciona com taxas de juro negativas nas últimas semanas para máximos de seis meses. Depois de o montante de dívida com juros negativos ter baixado, em meados de maio, para 12 biliões, fruto do agravamento das "yields" das obrigações soberanas, este bolo voltou a engordar recentemente, a refletir o ambiente mais benigno que se vive no mercado obrigacionista.



Segundo os dados mais recentes compilados pelo Barclays, o valor de obrigações que transaciona com juros inferiores a zero situa-se em 16,5 biliões de dólares, um montante que está a aproximar-se do recorde de 18 biliões fixado em dezembro.