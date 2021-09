Europa a verde, com energéticas a brilhar. BCP dispara mais de 3% em Lisboa

09h12

Praças europeias pintadas de verde, com subida das energéticas em destaque

As principais bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, num dia em que as empresas do setor da energia estão em destaque, a beneficiar da subida da cotação do petróleo.



O Stoxx 600 está a avançar 0,63% para 466,82 pontos, num dia em que quase todos os setores estão "no verde". O setor das "utilities" está a apreciar 0,39% e as empresas ligadas ao petróleo e gás avançam 0,65%.



Nota ainda para as empresas do setor do turismo, com ganhos acima de 2%, e as empresas do químico e media, que valorizam 1,12% e 1,04%.



O PSI-20 está a avançar 0,45%, impulsionado pela subida do BCP, que está nesta altura a apreciar mais de 2,8%. O índice espanhol IBEX 35 aprecia 0,75%, o alemão DAX valoriza 0,68%, o francês CAC 40 0,6% e o índice inglês FTSE 100 avança 0,39%.