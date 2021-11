Stoxx 600 com ganhos ligeiros. Ouro a cair e petróleo a valorizar

há 54 min. 09h40

PSI-20 contraria ganhos ligeiros da Europa

As principais praças europeias estão a negociar em terreno positivo, com exceção de Lisboa, que está a cair 0,24%, penalizado pelo recuo do BCP, que cede mais de 2%.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as maiores cotadas do velho continente, está a valorizar 0,37% para 489,48 pontos. A polaca InPost está a liderar os ganhos neste índice, a subir 5,58%, após ter anunciado uma parceria com o eBay. A gigante de e-commerce vai juntar-se à InPost para permitir aos vendedores aceder a 2.500 cacifos da InPost para acelerar as entregas.



No que toca a setores, apenas as "utilities", turismo e media estão no vermelho, a cair 0,25%, 0,26% e 0,02%, respetivamente.



Do lado dos ganhos, o setor dos recursos está a ganhar 1,68%, seguido pelo setor do petróleo e gás, que valoriza 0,75%.



Nesta altura, o espanhol IBEX valoriza 0,27%, o alemão DAX ganha 0,28%, o francês CAC40 aprecia 0,49% e o FTSE sobe 0,44%. Nota ainda para os ganhos de 0,25% na bolsa de Amesterdão e de 0,23% em Itália.