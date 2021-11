Praças europeias pintadas de verde. Ouro e euro a negociar em alta

09h15

Bolsas europeias em alta com investidores a mostrarem apetite pelo risco

As principais praças da Europa estão a negociar em terreno positivo, com os investidores a demonstrarem apetite pelo risco e a afastar parte dos receios ligados à pandemia de covid-19 e à retirada dos estímulos à economia.



Nesta altura, o Stoxx 600 está a avançar 0,42% para 481,70 pontos, com 383 cotadas no "verde". O grupo francês Rémy Cointreau está a liderar os ganhos neste índice, a valorizar cerca de 10%, depois de a fabricante de bebidas espirituosas rever em alta as previsões de lucros para este ano. A empresa espera agora um resultado líquido de 212,9 milhões de euros no ano, depois de trimestres mais fortes alavancados pelas vendas de conhaque premium no mercado da China e Estados Unidos.



No que diz respeito a setores, as "utilities" estão a liderar os ganhos, com uma valorização de 1,12%, seguidas pelo setor da tecnologia, que avança 0,86%. O setor do turismo volta a ser aquele que lidera as quedas, mais uma vez devido à possibilidade de restrições às viagens em mais países europeus.



O PSI-20 está a avançar 0,37%, o índice espanhol IBEX ganha 0,33%, enquanto o alemão DAX aprecia 0,32%. O francês CAC 40 regista uma subida semelhante, de 0,33%, enquanto a bolsa de Amesterdão avança 0,58%. Nota ainda para a bolsa italiana, que aprecia 0,25%.