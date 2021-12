Bolsas europeias no "verde". Juros da zona euro agravam. Petróleo e ouro sobem

07h25

Futuros apontam para regresso às perdas na Europa depois de máximos após Natal

Na pré-abertura desta terça-feira, as bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo, depois de o índice que agrupa as maiores cotadas europeias, o Stoxx 600, ter atingido o valor mais alto das últimas cinco semanas, alimentando o "rally de Natal".



A penalizar as praças europeias está o aumento dos receios relacionados com a ómicron, numa altura em que algumas das maiores economias globais apertam restrições.



É o caso da França, que anunciou esta segunda-feira que será imposto teletrabalho obrigatório pelo menos três dias por semana e antecipação da toma da terceira dose da vacina, de cinco para três meses. O recolher obrigatório continua a não ser opção, embora estejam previstas restrições para eventos públicos.



Também na China, a cidade histórica de Xi'an enfrenta um surto de contágios, com os 13 milhões de habitantes em confinamento desde quinta-feira. Esta segunda-feira, foram anunciadas "medidas mais rígidas" para quebrar as cadeias de transmissão da doença.



A reagir a isso, o Stoxx 50, que agrupa as 50 maiores cotadas europeias, está a negociar na pré-abertura em terreno negativo: cai 0,233%.



Na Ásia, os principais índices fecharam mistos. No Japão, o Topix e Nikkei somaram ambos 1,37%. Em contraciclo, o Hang Seng de Hong Kong caiu ligeiramente 0,04%. Em Xangai, a bolsa fechou no verde, a avançar 0,29%.