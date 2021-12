Stoxx 600 na "linha de água". Ouro em alta, brent a cair e euro no verde

há 27 min. 08h46

Brent desliza para o "vermelho"

No mercado do petróleo, o brent está a cair, numa sessão com menor volume de negociação e em que não existe negociação do West Texas Intermediate (WTI), devido ao encerramento de Wall Street na véspera de Natal.



Assim, o brent do Mar do Norte, que serve de referência ao mercado português, está a cair 0,81% esta manhã, com o barril a negociar nos 76,23 dólares.



Ainda assim, apesar da semana marcada por oscilações, o petróleo está a caminho de um ganho semanal com os ânimos já mais calmos em torno da variante ómicron e das consequências que poderá ter na procura por combustível.



"Caso a variante ómicron seja mesmo menos mortal, então a recuperação económica não descarrilará e o consumo de petróleo poderá subir em 2022", antecipa o analista Jeffrey Halley, da OANDA. "O fluxo de notícias em torno da ómicron gera as condições perfeitas para um "rally" no preço do petróleo".