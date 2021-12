Stoxx 600 a pairar máximo de novembro. Ouro, petróleo e euro a cair na penúltima sessão do ano

há 54 min. 09h28

Stoxx 600 com ganhos ligeiros e próximo de máximo de um mês

O Stoxx 600 está a avançar 0,15% para 488,70 pontos, a aproximar-se assim de um máximo de cerca de um mês, quando a 17 de novembro ultrapassou os 489 pontos.



A maioria dos setores está a negociar "no verde", com a tecnologia a liderar os ganhos (0,51%), seguida pelo setor do imobiliário (0,41%). Já em sentido contrário, o setor do turismo e viagens é aquele que mais deprecia nesta altura, a ceder 0,44%, seguido pelo setor das telecomunicações, que cai 0,28%.



No registo trimestral, o Stoxx 600 está a caminhar para aquele que poderá ser o sétimo trimestre consecutivo de ganhos, a série mais longa desde 1998.



Entre os principais índices europeus, a sessão está a decorrer de forma mista. Enquanto o PSI-20 já deslizou para terreno negativo, a ceder nesta altura 0,05%, o índice francês CAC 40 avança 0,26% e o alemão DAX está na linha de água, a avançar apenas 0,02%. Já o espanhol IBEX está no vermelho, a cair 0,04%, uma variação muito semelhante à do inglês FTSE, que cai 0,05%.



Em Amesterdão estão a ser registados ganhos de 0,4%, enquanto Milão cai 0,01%.



Esta é a última sessão completa para vários índices europeus, que amanhã encerrarão à tarde, devido à passagem de ano.