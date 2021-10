Futuros apontam para abertura "flat" na Europa em dia de foco nos dados do emprego nos EUA

07h30

Praças asiáticas animadas no regresso dos índices chineses

As praças asiáticas, que esta sexta-feira já contaram com os índices da China continental após a pausa para os festejos da "semana dourada", fecharam em alta, com os investidores mais otimistas devido às notícias vindas dos Estados Unidos.

O Senado norte-americano aprovou esta quinta-feira um projeto de lei para aumentar o limite máximo da dívida do país até dezembro, afastando assim temporariamente a ameaça de incumprimento por parte da maior economia do mundo. Desta forma, o Governo norte-americano afasta a possibilidade de entrar em incumprimento a partir de 18 de outubro.

Apenas os senadores democratas aprovaram um projeto de lei, por 50 votos contra 48, que aumentará o limite da dívida do país em 480 mil milhões de dólares e que lhe permitirá fazer pagamentos até ao início de dezembro.

Além disso, os investidores asiáticos reagiram também aos dados económicos animadores divulgados na China, que revelaram que a atividade nos serviços regressou a níveis positivos.

No regresso após a pausa, o índice de Xangai fechou a ganhar 0,54%, enquanto a subida do índice de Shenzhen ascendeu a 0,66%. Já em Hong Kong, a subida ficou-se pelos 0,19%, num dia em que as tecnológicas chinesas demonstraram alguma resiliência. A Tencent, por exemplo, valorizou 1,87% na sessão e a Alibaba disparou 4,68%.

No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam "no verde", a valorizar 1,43% e 1,23%, respetivamente.

Nesta altura, com a sessão na Europa prestes a dar o pontapé de saída, os futuros da Europa apontam para uma abertura "flat" na última sessão da semana, num dia em que o foco dos investidores ocidentais estará centrando nos dados sobre o emprego nos Estados Unidos.

No velho continente também haverá dados estatísticos para digerir, num dia em que a Alemanha revela dados sobre a balança comercial no mês de agosto.