Europa no vermelho, com banca e tecnologia a pesar no Stoxx 600. Brent ronda os 90 dólares

há 41 min. 09h21

Stoxx 600 cai 0,79% com setores da banca e tecnologia a pesar. Signify dispara 12%

As bolsas europeias estão a negociar "no vermelho", numa sessão que está a ser recheada de análises a contas de várias cotadas europeias.



Nesta altura, o Stoxx 600 cai 0,79% para 466,6 pontos, numa sessão em que as quedas do setor da banca (-1,7%) e do setor da tecnologia (-1,51%) estão a pesar no índice pan-europeu. A grande maioria dos setores está a negociar em terreno negativo e, nesta altura, apenas o setor do retalho e os recursos básicos estão a registar ganhos, de 0,81% e 0,34%, respetivamente.



A Signify está a liderar as subidas no Stoxx 600, a disparar 12% depois de apresentar contas e divulgar ao mercado que antecipa um crescimento em 2022 apesar dos constrangimentos nas cadeias de produção. Também a retalhista H&M está em alta, a subir 4,29%, depois de apresentar contas.



Nesta altura, o PSI-20 cede 0,25%, uma das menores quedas na Europa. O espanhol IBEX cede 0,88%, o alemão DAX recua 1,26%, o francês CAC 40 cede 1,02% e o FTSE cai 0,64%. Amesterdão tem a maior queda, a ceder 1,48%, enquanto em Milão se verifica uma descida de 0,69%.