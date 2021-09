Europa pintada de vermelho, com quase todos os setores a cair. Petróleo desliza e juros aliviam

há 49 min. 09h24

Furacão Ida e receios sobre a procura fazem o petróleo deslizar

As consequências do furacão Ida, que afetou a costa do Louisiana e o Golfo do México, estão a pesar no preço do "ouro negro".



Esta manhã, o WTI, que é negociado em Nova Iorque, está a deslizar 0,35% para 69,06 dólares. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, está a desvalorizar 0,14% para 72,50 dólares.



Mais de uma semana depois da passagem do Ida, cerca de 77% da produção em offshore na região continua encerrada, refere o Bureau of Safety and Environmental Enforcement. Em comparação, quando o furacão Katrina passou pela região em 2005, cerca de 60% da produção de petróleo e de 40% de gás foi suspensa devido ao furacão, indica a agência Bloomberg.