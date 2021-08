Wall Street arranca sessão negativo com investidores a digerirem números do desemprego

09h29

Stoxx 600 praticamente inalterado após oito sessões de recordes

O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a avançar 0,01% para 474,36 pontos, após oito sessões consecutivas de recordes.



A divulgação de contas do semestre está a gerar algum otimismo nas praças europeias, num dia em que foram conhecidos os resultados da seguradora britânica Aviva e do grupo Zurich. Os títulos da Aviva sobem 3,27% e as ações da seguradora Zurich avançam 2,90%.



Com alguns setores no vermelho, o setor mineiro está a travar maiores ganhos nesta altura. Também o setor da banca está no vermelho, a ceder 0,40%.



A maioria dos setores está em terreno positivo, com destaque para o setor das telecomunicações, que avança 0,58%, e o setor químico, que aprecia 0,31%.



Nas praças europeias, apenas o espanhol IBEX 35 e o inglês FTSE 100 estão a vermelho, a ceder 0,09% e 0,26%, respetivamente. Nesta altura, o alemão DAX avança 0,05% e o francês CAC40 ganha 0,03%. O PSI-20 está a apreciar 0,51%, com a Sonae a destacar-se, com ganhos de 3,18%.