Europa pintada de verde e a reagir à decisão da Fed. Ouro e dólar perdem terreno

há 38 min. 09h27

Praças europeias no verde com tecnologia e setor automóvel a brilhar

As principais praças europeias estão a valorizar esta manhã, na maioria dos casos com ganhos acima de 1%. Os mercados europeus estão a reagir em alta às decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos, anunciada já ontem após o fecho das principais bolsas na Europa.



Nesta altura, o Stoxx 600, o índice pan-europeu que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a valorizar 0,96% para 467,64 pontos.



Com todos os setores no verde, as empresas do setor da tecnologia e do automóvel estão a brilhar e a liderar os ganhos. O setor tecnológico está a apreciar 1,76% e o setor automóvel ganha 1,74%. Nota ainda para o setor do retalho, com ganhos de 1,14%.



Num momento em que vários setores estão a valorizar mais de 1%, os ganhos mais modestos pertencem ao setor das telecomunicações, que avança 0,47%.



O PSI-20 está a liderar os ganhos nas principais praças, ao apreciar 1,15%, num dia em que o BCP está em destaque (na abertura avançou mais de 2,75%). O índice espanhol IBEX avança 0,82%, o alemão DAX 1%, o CAC 40 ganha 0,89% e o inglês FTSE 100 sobe 0,39%.