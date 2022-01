Europa a negociar de forma mista. Ouro, euro e juros a subir. Petróleo no vermelho

09h24

Europa a negociar de forma mista. Stoxx 600 cede 0,1%

As bolsas europeias estão a negociar de forma mista, divididas entre perdas e ganhos ligeiros. Nesta altura, o Stoxx 600 está a ceder 0,1% para 485,72 pontos.



As praças europeias seguem, assim, a tendência de queda que havia sido registada na sessão na Ásia, num momento em que os mercados mundiais ainda digerem a escalada da inflação nos Estados Unidos.



Já na análise por setores, a maioria está a negociar no vermelho, com as empresas do setor dos produtos de consumo doméstico e o retalho a registarem as maiores descidas, de 0,49% e 0,38%, respetivamente. Do lado dos ganhos destacam-se as empresas do setor tecnológico, que avançam 1,05%. Os restantes setores no verde - "utilities", imobiliário e turismo - estão a registar ganhos menos expressivos, na ordem de 0,55% e 0,54% para os dois primeiros e de 0,26% para o turismo e viagens.



Com a "earnings season" já a decorrer na Europa, com empresas como o Tesco, a Marks and Spencers ou a Asos a divulgarem contas, há um foco nas movimentações destas empresas. A cadeia de supermercados Tesco cede 1,54% nesta altura em Londres, enquanto a Marks and Spencer regista uma das quedas mais expressivas no Stoxx 600, a ceder já 6%. Apesar de ambas as retalhistas terem reportado contas robustas no trimestre, especialmente animadas pelo mês de dezembro, e de o Tesco ter revisto em alta o "outlook" de lucros, as ações estão a recuar.



Em sentido contrário, a empresa britânica de moda Asos vê as ações valorizar já 11%, num dia em que anunciou que passará a integrar o índice principal da bolsa de Londres, uma mudança que poderá acontecer já no próximo mês. As vendas da empresa surpreenderam, especialmente alavancadas pela Topshop.



O português PSI-20 inverteu a tendência e está agora a negociar com ganhos de 0,2%, assim como o espanhol IBEX, que valoriza 0,1%. O alemão DAX cede 0,07%, o francês CAC cai 0,55% e o inglês FTSE cede 0,16%. Em Amesterdão verifica-se uma subida de 0,22% e em Milão de 0,1%.