Stoxx 600 a negociar no vermelho. Juros e petróleo avançam na sessão

08h56

Europa cede 0,8%, com setor da energia a travar maiores perdas

Nesta altura, apenas a bolsa de Lisboa está a contrariar as quedas na Europa. O Stoxx 600, que agrupa as maiores cotadas do velho continente, está a desvalorizar 0,8%.



Com a maioria dos setores no vermelho, a subida das cotadas ligadas à energia está a travar maiores perdas no Stoxx 600. Empresas como a Royal Dutch Shell, a BP ou a Galp estão entre as maiores subidas do Stoxx 600, a avançar 2,64%, 1,74% e 1,58%, respetivamente. No total, o setor da energia está a valorizar 1,04%.



Os setores das telecomunicações e automóveis acompanham a energia em terreno positivo, mas com ganhos mais ligeiros (0,02% e 0,23%, respetivamente).



Em sentido contrário, o setor da tecnologia é aquele que mais deprecia (2,53%), num momento em que a Logitech está a cair 7,74% - a maior descida no Stoxx 600.



O PSI-20 está a avançar 0,18%, à boleia da subida de 3,59% do BCP. O índice espanhol IBEX cai 0,21%, o alemão DAX deprecia 0,67%, o francês CAC 40 cai 1,05% e o FTSE 100 cede 0,3%.