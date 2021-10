Praças europeias arrancam outubro com o "pé esquerdo". Petróleo e ouro a ceder

09h40

Stoxx 600 próximo de queda de 1%. Só o setor das "utilities" está no verde

As principas praças europeias estão a negociar no vermelho, dando continuidade à tendência de quedas registada na despedida de setembro.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a ceder 0,95% para 450,50 pontos. Quase todos os setores de atividade estão a desvalorizar, com exceção do setor das "utilities", que avança 0,33%.



O setor da banca regista as maiores quedas nesta altura, ao ceder 1,66%. O banco holandês ABN AMRO regista o maior tombo no Stoxx 600 (6,97%). O setor automóvel, que cai 1,49%, está também em destaque em terreno negativo, seguido pelo setor mineiro e pela tecnologia, também com quedas acima de 1%.



A Électricité de France está em destaque na negociação no Stoxx 600 nesta altura, a registar ganhos de 4,18% para 11,35 euros por ação.



O PSI-20 regista nesta altura a queda mais modesta entre as principais praças da Europa, ao ceder 0,10%. O espanhol IBEX está a cair 0,84%, o alemão DAX desvaloriza 0,94%, o francês CAC 40 cai 0,65% e o inglês FTSE 0,71%. Em Amesterdão contabilizam-se quedas de 0,6% e em Itália de 0,72%.