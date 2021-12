Europa prepara-se para "rally de Natal". Petróleo e ouro recuam. Juros caem em Portugal

07h50

Ouro tropeça com avanços da ómicron e promessa do banco central da China. Dólar ganha terreno

O ouro está a cair esta segunda-feira depois de três dias de ganhos consecutivos, com os investidores a avaliarem a gravidade da variante ómicron, que este fim de semana provocou um aumento significativo do número de novas infeções em todo o mundo e obrigou ao cancelamento de cerca de oito mil voos.



Neste momento, o ouro está a ceder 0,11%, com a onça a cair para 1.808,19 dólares, mas ainda assim a manter-se acima da fasquia dos 1.800 dólares.



A juntar aos receios com a ómicron, está também a promessa do banco central da China de flexibilizar a política monetária para fazer face à inflação. A decisão surge em contraciclo com a Reserva Federal dos Estados Unidos, que anunciou uma retirada mais rápida de estímulos e aumentos da taxa de juro de referência em 2022.



Nos restantes metais preciosos, a prata desvaloriza 0,78%, com a onça a valer 22,76 dólares, enquanto a platina tropeça 1,66%, para 960,32 dólares por onça.



A explicar as desvalorizações registadas nos metais preciosos está também a subida do dólar. O índice que mede a moeda norte-americana frente a um cabaz de moedas rivais está a subir 0,12%, para 96,102. O dólar cai ligeiramente 0,04%, para 1,134 euros, mas soma 0,08%, para 114,4700 ienes.