Europa prolonga ganhos. Ouro volta a brilhar e petróleo recua à espera da OPEP

07h31

Petróleo regista perdas ligeiras à espera da reunião da OPEP+

O petróleo está esta terça-feira a negociar com perdas ligeiras, no dia em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados da OPEP+ se reúnem em Viena para definir as quotas de produção de petróleo para fevereiro.



Por esta altura, o brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está a desvalorizar 0,28% para 78,88 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a cair 0,29% para 76,86 dólares.



Sobre a reunião da OPEP+, tudo aponta para a manutenção do atual plano de colocar mensalmente no mercado mais 400 mil barris por dia.



"Há poucos impedimentos para a OPEP+ realize outro aumento [da produção], especialmente depois de os preços terem recuperado do colapso provocado pela ómicron no início de dezembro", refere Howie Lee, economista do OCBC Bank em Singapura. "É esperada hoje grande volatilidade antes da reunião".



A concretizar-se, esse aumento acontece numa altura em que a OPEP+ tem vindo gradualmente a "desfazer" os cortes recordes de produção, de 10 milhões de barris por dia (cerca de 10% da produção mundial), acordados em março de 2020 devido à queda na procura provocada pela covid-19.