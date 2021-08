Praças europeias com ganhos tímidos. Petróleo de olho no furacão Ida

08h56

Petróleo no vermelho, com atenções focadas no furacão Ida

Tanto o WTI como o crude estão a negociar no vermelho esta manhã, numa altura em que a passagem do furacão Ida, que já deixou às escuras a cidade de Nova Orleães, no Louisiana, está a concentrar atenções.



O WTI, negociado em Nova Iorque, está a cair 0,89%, com o barril nols 68,13 dólares. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, está a ceder 0,33%, com o barril ainda acima dos 70 dólares, nos 72,46 dólares.



O furacão Ida, que está a atingir o estado do Louisiana, nos EUA, já levou a paragens na produção de petróleo no Golfo do México no final da semana passada. Com a chegada à costa do Louisiana, também as refinarias neste ponto dos EUA foram encerradas. De acordo com os analistas citados pela Bloomberg, os investidores vão estar atentos à passagem deste furacão, a pesar como poderá ter reflexos no "ouro negro", nomeadamente na área da refinação.



Além disso, continua o "fantasma" da variante delta e de como a subida de casos a nível global poderá ter consequências na procura por combustível.