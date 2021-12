Europa regressa ao "vermelho". Petróleo e juros em queda

07h30

Futuros apontam para abertura em baixa na Europa após decisões do BCE e Fed

Na manhã desta sexta-feira, os futuros da Europa apontam para uma abertura em baixa. Depois do otimismo gerado pelas decisões tomadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva Federal norte-americana, os investidores estão a "fugir" para ativos mais seguros.



O índice Stoxx 50, que reúne as maiores empresas da Europa, está a negociar na pré-abertura em terreno negativo, depois de Wall Street ter terminado sessão também em queda. Os futuros do Stoxx 50 apontam para uma descida de 0,867%.



As bolsas asiáticas, que já terminaram sessão, fecharam também no "vermelho". No Japão, o Nikkei e o Topix fecharam com perdas de 1,79% e 1,42%, respetivamente. O Hang Seng, em Hong Kong, caiu 1,14%, enquanto a bolsa de Xangai fechou a perde 1,16%.



O BCE anunciou que vai reforçar a compra de dívida em curso para compensar o fim do programa de emergência criado somente para a pandemia, o chamado PEPP. Já o PEPP, que termina em março, vai sofrer um prolongamento do período de reinvestimentos como forma de minimizar o impacto da retirada.



As duas reuniões aconteceram depois de a Reserva Federal norte-americana ter anunciado, na quarta-feira, que vai acelerar a retirada de estímulos à economia e que vai subir os juros três vezes no próximo ano.



Também esta quinta-feira, o Banco de Inglaterra surpreendeu ao subir as taxas de juro de referência para 0,25%, sendo esta a primeira subida desde o início da pandemia.